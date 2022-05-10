Hande Erçel derin göğüs dekolteli mayosuyla akılları aldı! Kaan Yıldırım hayran kalacak 'taş mısınız hanımefendi'
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de Hande Erçel. Kerem Bürsin'den sürpriz bir şekilde ayrılan Hande Erçel sonrasında bir o kadar sürpriz bir şekilde Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Çift başta ilişkilerini doğrulamadı ancak Londra tatilinden fotoğrafları aşıkları ele verdi. Instagram'da 28 milyona yakın takipçisi olan Hande Erçel bu kez de orada paylaştığı fotoğrafla gündeme damgasını burdu. Bir dönem fazla kilolarıyla eleştirilen Hande Erçel'in düzgün fiziği göz doldurdu.
10.05.2022 10:22 - Son Güncelleme: 10.05.2022 10:23
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in beyaz mayosuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Düzgün fiziği bir yana dikkat çeken bambaşak bir detay vardı.
Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılığının üzerinden çok geçmeden oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.