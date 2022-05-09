Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son hali ortalığı salladı herkes hayran kaldı: "Bu nasıl bir güzellik"
Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son hali ortalığı salladı, herkes hayran kaldı. 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek, şimdilerde güzelliğiyle de dillerde... Son olarak Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek'in son halini görenler, "Bu nasıl bir güzellik" diyor.
09.05.2022 15:16 - Son Güncelleme: 09.05.2022 15:16
İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek'in son halini gören hayran kalıyor.