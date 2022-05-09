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Haberler Magazin Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son hali ortalığı salladı herkes hayran kaldı: "Bu nasıl bir güzellik"

Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son hali ortalığı salladı herkes hayran kaldı: "Bu nasıl bir güzellik"

Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son hali ortalığı salladı, herkes hayran kaldı. 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek, şimdilerde güzelliğiyle de dillerde... Son olarak Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek'in son halini görenler, "Bu nasıl bir güzellik" diyor.

09.05.2022 15:16 - Son Güncelleme: 09.05.2022 15:16
Küçük Gelin’i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek’in son hali ortalığı salladı herkes hayran kaldı: Bu nasıl bir güzellik

"BU NASIL BİR GÜZELLİK"

Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son hali ortalığı salladı, herkes hayran kaldı.

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Küçük Gelin’i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek’in son hali ortalığı salladı herkes hayran kaldı: Bu nasıl bir güzellik

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan deniz gözlü oyuncu Çağla Şimşek sosyal medya gündeminde.

Küçük Gelin’i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek’in son hali ortalığı salladı herkes hayran kaldı: Bu nasıl bir güzellik

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek'in son halini gören hayran kalıyor.

Küçük Gelin’i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek’in son hali ortalığı salladı herkes hayran kaldı: Bu nasıl bir güzellik

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

Küçük Gelin’i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek’in son hali ortalığı salladı herkes hayran kaldı: Bu nasıl bir güzellik

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşlerim'de de yer aldı. İşte başta Çağla Şimşek'in son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk ve şimdiki halleri...

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