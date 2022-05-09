Küçük Gelin'i görenler küçük dilini yuttu! Çağla Şimşek'in son hali ortalığı salladı herkes hayran kaldı: "Bu nasıl bir güzellik"

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşlerim'de de yer aldı. İşte başta Çağla Şimşek'in son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk ve şimdiki halleri...