Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sezonu açtı! Sarı bikinisini çekti bomba video denizden geldi: "Aman Yasmin ne yapıyorsun?"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sezonu açtı! Sarı bikinisini çekti bomba video denizden geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf ve video ile dikkatleri üzerine çekti. Mehmet Ali Erbil'in en küçük çocuğu olan 26 yaşındaki Yasmin Erbill'in sarı bikinili halini görenler, "Ne yapıyorsun Yasmin? , "Yasmin sezonu açtı" şeklinde yorumlar yaptı.
09.05.2022 16:06 - Son Güncelleme: 09.05.2022 16:19
"AMAN YASMİN NE YAPIYORSUN?"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sezonu açtı! Sarı bikinisini çekti bomba video denizden geldi.
Yasmin Erbil'in paylaşımını görenler havanın denize girecek kadar sıcak olmadığını ifade ederek, "Aman ne yapıyorsun Yasmin, donacaksın" şeklinde yorumlar yaptı.