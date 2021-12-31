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Haberler Magazin Hande Erçel beyaz gömleğinin düğmelerini açtı siyah büstiyeri ile boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok iddialı

Hande Erçel beyaz gömleğinin düğmelerini açtı siyah büstiyeri ile boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok iddialı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkinin başlarında aşklarını inkar eden ancak daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dosta düşmana duyuran ünlü çiftten Hande Erçel, sosyal medya hesabında yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Siyah büstiyerinin üzerine giydiği beyaz gömleği ve ceketiyle araç içinde objektif karşısına geçen Erçel, o pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Erçel'in iddialı tarzı ve pozları kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

31.12.2021 00:29 - Son Güncelleme: 31.12.2021 00:29
Hande Erçel beyaz gömleğinin düğmelerini açtı siyah büstiyeri ile boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok iddialı

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, başrolünü paylaştıkları dizide iki sevgiliyi canlandırmış ve çok geçmeden dizi aşkı gerçek olmuştu.

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Hande Erçel beyaz gömleğinin düğmelerini açtı siyah büstiyeri ile boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok iddialı

Ünlü çift, ilişkinin başlarında aşklarını inkar etmiş ancak daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sevgili olduklarını dosta düşmana duyurmuştu.

Hande Erçel beyaz gömleğinin düğmelerini açtı siyah büstiyeri ile boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok iddialı

Geçen günlerde ise ikilinin ayrıldıkları iddia edilmişti. Jet hızıyla açıklama yapan Erçel, "Yok öyle bir şey" diyerek iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı.

Hande Erçel beyaz gömleğinin düğmelerini açtı siyah büstiyeri ile boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok iddialı

Açıklamasıyla sevenlerinin yüreğine su serpen Erçel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Hande Erçel beyaz gömleğinin düğmelerini açtı siyah büstiyeri ile boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı yine çok iddialı

Siyah büstiyerinin üzerine giydiği beyaz gömleği ve ceketiyle araç içinde objektif karşısına geçen Erçel, o pozları takipçilerinin beğenisine sundu

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