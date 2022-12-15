Hande Erçel aşkı parkede buldu uçtu uçtu kalbine 'Kartal' kondu! Hande Erçel'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Yeni aşkı Kartal Özmızrak...
Bir mekanda hayranları tarafından görüntülenmiş, ikiliden Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizlemiş , Erçel ise kahve alır almaz araca dönmüştü. İlişkilerine bir şans daha verdikleri konuşulan ikiliden sonrasın ses soluk çıkmamıştı. Bir yanda tüm bunlar olurken, herkes Kerem ile Hande'nin barışmasını beklerken önceki akşam sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Hande Erçel basketbolcu Kartal Özmızrak ile aşk yaşamaya başladı. İşte flaş iddianın detayları ve Hande Erçel ile Kartal Özmızrak'ın birlikte ilk karesi...
15.12.2022 09:03 - Son Güncelleme: 15.12.2022 09:03
Hande Erçel'den yılın aşk basketi! 2022'ye veda ederken aşk bombasını patlattı. Güzel oyuncu gönlünü yakışıklı basketbolcuya kaptırdı. İşte Sabah'ta yer alan haberin detayları.
Yer aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in birliktelikleri dizinin bitmesinden kısa süre sonra son bulmuştu.
Son olarak yeğeni Aylin Mavi'nin hastalığı ile büyük üzüntü yaşayan Hande Erçel'in yüzünü aşk güldürdü. Hande Erçel yeni bir ilişkiye yelken açtı.