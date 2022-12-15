59 yaşındaki Hülya Avşar çıplak sahneleri hakkında ilk kez konuştu! Kamera arkasını ifşa etti! “O kadar da pervasız değiliz...”
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, son olarak yeni şarkısına çektiği kilple gündeme geldi. Partnerini yolda yürürken bulan Avşar'ın klibinde kendisine eşlik eden Murat Altan, Kaya Çilingiroğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti. Öte yandan Avşar kızının klipteki çıplak sahneleri de çok konuşuldu. Büyük ses getiren klibin ardından Hülya Avşar'dan ilk açıklama geldi. Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar, söz konusu benzerlik ve çıplak sahneleri hakkında konuşurken kamera arkasını ifşa etti. İşte Hülya Avşar'ın o açıklaması...
Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında nikâh masasına oturup, 2005'te boşanan Hülya Avşar'ın bu evlilikten Zehra adında bir kızı oldu.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Hülya Avşar, son olarak yeni şarkısı ve klibiyle konuşuldu.
Avşar, geçtiğimiz hafta yeni şarkısını çıkardı. İddialı sahnelerin yer aldığı klipte Avşar'a, yürüyüş yaparken karşılaştığı ve hiçbir oyunculuk deneyimi olmadığı halde klibinde oynaması için teklifte bulunduğu bir yazılım şirketinde çalışan Murat Altan eşlik etti.
"İNANAMADI, DALGA GEÇTİM SANDI"
Bir spor kompleksinde görüntülenen Hülya Avşar, yeni şarkısı için jönünü yolda bulduğu hatırlatılınca, şu açıklamayı yaptı: "Sormayın. Epey bir oyuncu aradık; baktım hep yakışıklı hep yakışıklı gelenler.