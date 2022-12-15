59 yaşındaki Hülya Avşar çıplak sahneleri hakkında ilk kez konuştu! Kamera arkasını ifşa etti! “O kadar da pervasız değiliz...”

"İNANAMADI, DALGA GEÇTİM SANDI"

Bir spor kompleksinde görüntülenen Hülya Avşar, yeni şarkısı için jönünü yolda bulduğu hatırlatılınca, şu açıklamayı yaptı: "Sormayın. Epey bir oyuncu aradık; baktım hep yakışıklı hep yakışıklı gelenler.