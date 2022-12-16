Vav TV İzle
Haberler Magazin Karnı burnunda Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten düşman kudurtan hediye! 'Fahriye'me feda olsun' dedi tam 10 Milyon TL'yi gözden çıkardı

Karnı burnunda Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten düşman kudurtan hediye! 'Fahriye'me feda olsun' dedi tam 10 Milyon TL'yi gözden çıkardı

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile görkemli bir düğünle 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Şimdilerde ikinci bebeğine 7,5 aylık hamile olan Evcen ve Özçivit önceki gün görüntülendi. Eşi Fahriye Evcen ile baş başa yemek yiyen Özçivit'in dudak uçuklatan bir hediye aldığı öğrenildi.

16.12.2022 07:43 - Son Güncelleme: 16.12.2022 07:45
Karnı burnunda Fahriye Evcen’e eşi Burak Özçivit’ten düşman kudurtan hediye! ’Fahriye’me feda olsun’ dedi tam 10 Milyon TL’yi gözden çıkardı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karnı burnunda Fahriye Evcen’e eşi Burak Özçivit’ten düşman kudurtan hediye! ’Fahriye’me feda olsun’ dedi tam 10 Milyon TL’yi gözden çıkardı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Karnı burnunda Fahriye Evcen’e eşi Burak Özçivit’ten düşman kudurtan hediye! ’Fahriye’me feda olsun’ dedi tam 10 Milyon TL’yi gözden çıkardı

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan oyuncu çiftten geçen aylarda ise ikinci bebek müjdesi geldi.

Karnı burnunda Fahriye Evcen’e eşi Burak Özçivit’ten düşman kudurtan hediye! ’Fahriye’me feda olsun’ dedi tam 10 Milyon TL’yi gözden çıkardı

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününe katılan Burak Özçivit 'Bebek 4,5 aylık oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız.' demişti.

Karnı burnunda Fahriye Evcen’e eşi Burak Özçivit’ten düşman kudurtan hediye! ’Fahriye’me feda olsun’ dedi tam 10 Milyon TL’yi gözden çıkardı

Burak Özçivit, Türkiye'ye döner dönmez eşi Fahriye Evcen ile Etiler'de baş başa görüntülendi.

SON DAKİKA