Hande Erçel aşk bombasını patlattı Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ı kaptı! Mehmet Dinçerler'le de aşk yaşayan Hande...
Henüz Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılığının yankıları dinmemişken, Hande Erçel son dakika aşk bombasını patlattı. Rol aldıkları dizide aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, rol aşklarını gerçeğe dökmüştü. Birbirlerine çok yakıştırılan çift geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Herkes bir şekilde onların yeniden bir araya gelmesini beklerken Hande Erçel, Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la yakalandı. Öte yandan Hadise de Hande Erçel'in eski sevgilisi Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapıyor. İşte Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkının ilk görüntüleri..
30.03.2022 09:29 - Son Güncelleme: 30.03.2022 09:37
Kerem Bürsin ile evliliğe giden ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandıran Hande Erçel durdu durdu, aşk bombasını patlattı. Hem de eski sevgilisi Mehmet Dinçerler'in yeni aşkı Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la. İşte yılın aşk bombasının tüm detayları...
Rol aldıkları dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden biriydi. Ancak sürpriz bir şekilde ayrıldılar.
Ancak bu iddialara ne doğrulama ne de yalanmala geldi iki taraftan da. Herkes Hande Erçel'in yeniden Kerem Bürsin ile barışmasını beklerken Hande Erçel büyük bir aşk bombasına imzasını attı.