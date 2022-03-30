Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! İlk yorum anneden geldi! Sibel Can’ın gözünden sakındığı oğullarının son haline bakın

Sibel Can, henüz 17 yaşındayken körkütük aşık olduğu Hakan Ural ile 11 sene aynı yastığa baş koydu. Hakan Ural'dan 1999 yılında boşanan Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki evladı oldu.