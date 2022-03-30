Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! İlk yorum anneden geldi! Sibel Can’ın gözünden sakındığı oğullarının son haline bakın
Hakan Ural'ın biricik kızı Melisa Ural paylaştı! Müzik dünyasının sevilen ismi Sibel Can, henüz 17 yaşındayken Hakan Ural'a delice aşık oldu ve Zerrin Özen'in evinde sessiz sedası nikah masasına oturdu. 1988'de nikah masasına oturduğu Hakan Ural'dan 1999 yılında boşanan Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki evladı oldu. Hakan Ural ile boşanmasından bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile ikinci evliliğini yapan şarkıcı, 2000 yılında Emir Aksüt'ü kucağına alarak üçüncü kez anne olmuştu. Annesine benzetilen Melisa Ural, kardeşleri Engincan Ural ve Emir Aksüt ile bir paylaşımda bulundu. Sibel Can'ın gözünden sakındığı oğullarının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Can'ın çocukları...
30.03.2022 00:36 - Son Güncelleme: 30.03.2022 00:36
Sibel Can, henüz 17 yaşındayken körkütük aşık olduğu Hakan Ural ile 11 sene aynı yastığa baş koydu. Hakan Ural'dan 1999 yılında boşanan Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki evladı oldu.
Hakan Ural ile boşanmasından bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile ikinci evliliğini yapan şarkıcı, 2000 yılında Emir Aksüt'ü kucağına alarak üçüncü kez annelik duygusunu tattı.
Annesine benzetilen Melisa Ural, kardeşleri Engin Can Ural ve Emir Aksüt ile bir paylaşımda bulundu. Üç çocuk annesi Sibel Can'ın oğullarının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Sibel Can'ın oğulları için "Ne kadar büyümüşler", "Maşallah çok yakışıklı olmuşlar" yorumları yapıldı.