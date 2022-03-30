“İzzet Yıldızhan ile aşk yaşadım” diyen “Sisi” lakaplı Seyhan Soylu’dan yeni açıklama: İzzet o zamanlar pavyonda...

O dönem İzzet hakkında öğrendiklerimden dolayı ayrılmak zorunda kaldık. Programda şarkıcı Gülşen'i ağır ithamlarla eleştiren İzzet Yıldızhan'ı hiciv sanatı ile ironik bir şekilde eleştirdim. Asla hakaret etmedim. Ona ne kadar kızsam da o geçmişte sevdiğim bir adamdı.