PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hande Erçel annesini mezarı başında andı! Sözleri yürek yaktı: Keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Anneler Günü'nde 2019'da hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'i mezarı başında andı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında kaleme aldığı satırlarla ise yürek yaktı. İşte "Keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım" diyen Hande Erçel'in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 14:19 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 14:28
Hande Erçel annesini mezarı başında andı! Sözleri yürek yaktı: Keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım... 1

Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 2019'da hayatını kaybetmişti.

Hande Erçel annesini mezarı başında andı! Sözleri yürek yaktı: Keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım... 2

Annesine çok düşkün olan ve özlemini sık sık dile getiren ünlü oyuncu, Anneler Günü'nde yaptığı paylaşımla yürek yaktı.

Hande Erçel annesini mezarı başında andı! Sözleri yürek yaktı: Keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım... 3

Annesini mezarı başında anan Erçel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok küçüktüm seni kaybettiğimde. Sana zaten doyamazdın ama keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım bu hayatı...

SON DAKİKA