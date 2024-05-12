Hande Erçel annesini mezarı başında andı! Sözleri yürek yaktı: Keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Anneler Günü'nde 2019'da hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'i mezarı başında andı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında kaleme aldığı satırlarla ise yürek yaktı. İşte "Keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım" diyen Hande Erçel'in o paylaşımı...
Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 2019'da hayatını kaybetmişti.
Annesine çok düşkün olan ve özlemini sık sık dile getiren ünlü oyuncu, Anneler Günü'nde yaptığı paylaşımla yürek yaktı.
Annesini mezarı başında anan Erçel, şu ifadeleri kullandı:
"Çok küçüktüm seni kaybettiğimde. Sana zaten doyamazdın ama keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım bu hayatı...