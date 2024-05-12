Hande Erçel annesini mezarı başında andı! Sözleri yürek yaktı: Keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım...

Annesine çok düşkün olan ve özlemini sık sık dile getiren ünlü oyuncu, Anneler Günü'nde yaptığı paylaşımla yürek yaktı.

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Annesini mezarı başında anan Erçel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok küçüktüm seni kaybettiğimde. Sana zaten doyamazdın ama keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım bu hayatı...