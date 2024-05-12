Alina Boz'dan küfürlü videoyla ilgili ilk açıklama! Galatasaray taraftarını kızdırmıştı

Ünlü oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen ile katıldığı bir davette Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla eğlenirken nakarat kısmında Galatasaray'a küfürler ettiği iddia edildi. Galatasaray taraftarlarını sinirlendiren videoya oyuncudan ilk açıklama geldi. Tepkiler üzerine açıklamada bulunan Boz, "Bu asılsız iftirayla gündeme gelmiş olmaktan dolayı üzgünüm" dedi. İşte detaylar...
Oyuncu Alina Boz eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde eğlenirken kameraya alındı.
Boz'un, Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilen bir videosu ise sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal medyanın gündemine oturan video Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi.