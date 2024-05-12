Alina Boz'dan küfürlü videoyla ilgili ilk açıklama! Galatasaray taraftarını kızdırmıştı

Ünlü oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen ile katıldığı bir davette Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla eğlenirken nakarat kısmında Galatasaray'a küfürler ettiği iddia edildi. Galatasaray taraftarlarını sinirlendiren videoya oyuncudan ilk açıklama geldi. Tepkiler üzerine açıklamada bulunan Boz, "Bu asılsız iftirayla gündeme gelmiş olmaktan dolayı üzgünüm" dedi. İşte detaylar...