Sinem Kobal Anneler Günü’nde kızlarıyla paylaştı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kızlarına bakın...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kariyerinin yanı sıra Sinem Kobal ile yürüttüğü mutlu evliliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. İmirzalıoğlu şimdi ise biricik eşinin paylaşımıyla gündeme geldi. Sinem Kobal, Anneler Günü'ne özel peş peşe paylaşımlarda bulundu. Annesi Nuray Kobal ile paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, kızları Lalin ve Leyla ile pozlarını da yayınlamayı ihmal etmedi. Sinem Kobal'ın minik kızları sosyal medyada gündem oldu. İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları...