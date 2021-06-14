Hande Erçel 10 milyonluk evinin mutfağını bedavaya getirdi! Siyah büstiyerli pozu olay oldu... 'Yataktan çıkmak istemiyorum' diyen Hande...

Erçel, son olarak mutfaktaki bazı ürünlere de para vermediği ortaya çıktı. Oyuncu, bu defa yine mutfaktan bir kare yayınlayıp, kendisine hediye gelen ürünleri yayınladı.

Kerem Bürsin ile aşk yaşadığını uzun süre gizlemesinin ardından geçtiğimiz ay kabul eden ve mutlu olduklarını söyleyen Hande Erçel, Vogue dergisine verdiği röportajda hem özel hayatı hem de iş hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Hande Erçel, röportajında "Sanırım çok yakınlarım dışında kimse üzgün olduğum zamanlarda çok fazla güldüğümü, saçmaladığımı bilmez. Gece denize girmek ve hiç durmadan dans etmek, sorunlarımın üstesinden gelebilmek için kullandığım yöntemlerden bazıları" demişti.