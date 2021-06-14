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Hande Erçel 10 milyonluk evinin mutfağını bedavaya getirdi! Siyah büstiyerli pozu olay oldu... 'Yataktan çıkmak istemiyorum' diyen Hande...

Son dönemin magazin gündeminden adı düşmeyen isimlerinden Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından hem aşk hayatı hem de iş hayatı ile sık sık gündeme gelen 29 yaşındaki Hande Erçel, Instagram'ı aktif kullanıyor. Kerem Bürsin'le yaşadığı aşk ve 10 milyon TL'lik eviyle gündemden düşmeyen Hande Erçel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

14.06.2021 17:32 - Son Güncelleme: 14.06.2021 17:32
Hande Erçel 10 milyonluk evinin mutfağını bedavaya getirdi! Siyah büstiyerli pozu olay oldu... 'Yataktan çıkmak istemiyorum' diyen Hande...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda yeni evine taşınmıştı. Instagram'da 22 milyon 200 bin takipçisi olan Erçel, evinin mutfağını bedavaya getirdi. Mutfağın tüm dekorasyonu bir firmaya yaptıran oyuncu, markaya para yerine reklam teklif ettiği iddia edildi.

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Hande Erçel 10 milyonluk evinin mutfağını bedavaya getirdi! Siyah büstiyerli pozu olay oldu... 'Yataktan çıkmak istemiyorum' diyen Hande...

Markanın teklifi kabul etmesinden sonra Erçel, evinin mutfağından dört kate fotoğraf paylaşıp, firmanın tanıtımı yaptı. 3 Haziran'da mutfaktaki hallerini yayınlayan oyuncu, "En favori köşesinde bir uyanma hikayesi" diye yazmıştı.

Hande Erçel 10 milyonluk evinin mutfağını bedavaya getirdi! Siyah büstiyerli pozu olay oldu... 'Yataktan çıkmak istemiyorum' diyen Hande...

Erçel, son olarak mutfaktaki bazı ürünlere de para vermediği ortaya çıktı. Oyuncu, bu defa yine mutfaktan bir kare yayınlayıp, kendisine hediye gelen ürünleri yayınladı.

Kerem Bürsin ile aşk yaşadığını uzun süre gizlemesinin ardından geçtiğimiz ay kabul eden ve mutlu olduklarını söyleyen Hande Erçel, Vogue dergisine verdiği röportajda hem özel hayatı hem de iş hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Hande Erçel, röportajında "Sanırım çok yakınlarım dışında kimse üzgün olduğum zamanlarda çok fazla güldüğümü, saçmaladığımı bilmez. Gece denize girmek ve hiç durmadan dans etmek, sorunlarımın üstesinden gelebilmek için kullandığım yöntemlerden bazıları" demişti.

Hande Erçel 10 milyonluk evinin mutfağını bedavaya getirdi! Siyah büstiyerli pozu olay oldu... 'Yataktan çıkmak istemiyorum' diyen Hande...

"En çok sevdiğim şey resim yapmak" diyen Hande Erçel, "Boyaların içinde kaybolduğum, ruhumu beslediğim ve kendimi en iyi hissettiğim yer orası...Bu tutkumu sergiye dönüştürme niyetim uzun zamandır var. En yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı."

Pozlarıyla hayranlarını mest eden Erçel, "Benim de yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor. Öyle günlerde kendime biraz izin verip o duyguyu yaşıyorum..."

Hande Erçel 10 milyonluk evinin mutfağını bedavaya getirdi! Siyah büstiyerli pozu olay oldu... 'Yataktan çıkmak istemiyorum' diyen Hande...

"Sonrasında kendime, bana benden başka kimsenin faydası olmayacağını hatırlatarak, hayatımın merkezine kendimi alıp motive olmaya çalışıyorum" dedi. Bu iddialar sonrasında Hande Erçel'in evi merak ediliyor. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin merak edilen evleri.