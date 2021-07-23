Hande Doğandemir’in dalgalarla imtihanı! Siyah bikinisi ile denize girdi o anlar sosyal medyaya damga vurdu
Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Geçtiğimiz aylarda da Akyaka'da görüntülenen ve fazla kilolarıyla gündeme gelen Hande Doğandemir, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Doğandemir, denize girdiği anlara ait kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. 35 yaşındaki oyuncunun o hallerine kısa sürede on binlerce beğeni geldi. İşte Hande Doğandemir'in o paylaşımı...
23.07.2021 17:40
- Son Güncelleme: 23.07.2021 18:36
Hükümsüz dizisinde başrol oynayan Hande Doğandemir, geçtiğimiz ay Akyaka'da görüntülenmişti. Bikinili halleriyle magazin gündeminde uzun süre yer edinen Doğandemir'in fazla kiloları dikkat çekmişti.