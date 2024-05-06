Hande Doğandemir o yorumu görünce çılgına döndü! “Önce terbiyeli olacaksın” deyip takipçisine sert çıktı!

Güneşi Beklerken dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Hande Doğandemir, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. "Önce terbiyeli olacaksın" diyen Doğandemir, takipçisine sert çıktı. İşte Hande Doğandemir'i sinirlendiren yorum ve oyuncunun verdiği yanıt...
Güneşi Beklerken dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Hande Doğandemir, son olarak Annemizi Saklarken ve Hayat Bugün gibi dizilerle izleyici karşısına çıktı.
Doğandemir, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.
Kendi, markasını kuran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından ürünlerini tanıtmak için çektiği bir makyaj videosu yayınladı.