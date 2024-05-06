Hande Doğandemir o yorumu görünce çılgına döndü! “Önce terbiyeli olacaksın” deyip takipçisine sert çıktı!

1 Güneşi Beklerken dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Hande Doğandemir, son olarak Annemizi Saklarken ve Hayat Bugün gibi dizilerle izleyici karşısına çıktı.

2 Doğandemir, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.