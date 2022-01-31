Merve Boluğur bikinili fotoğrafını paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! "Benim tatmin olma isteğim bitti" diyen Merve yine yaptı yapacağını
Merve Boluğur bikinili fotoğrafını paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! "Benim tatmin olma isteğim bitti" diyen Merve 'yine yaptı yapacağını' dedirtti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak işletmeci Erkan Şen ile yaklaşık iki ay süren ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı Merve Boluğur. Ayrılığın ardından dikkat çeken paylaşımlara devam eden Merve Boluğur bikinili karesi ile adından söz ettirdi. Yeniden ekranlara dönme konusunda, "Benim tatmin olma isteğim bitti aslında. Çok küçük yaşta çok şey yaşadım, iyi anlamda da kötü anlamda da." diyen Merve kısa sürede gündem oldu.
31.01.2022 11:26
- Son Güncelleme: 31.01.2022 12:10
Merve Boluğur bikinili fotoğrafını paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! "Benim tatmin olma isteğim bitti" diyen Merve 'yine yaptı yapacağını' dedirtti.
Erkan Şen'le birlikteliği sadece iki ay süren Merve Boluğur, Bebeköy'de Emre Kaya ile objektiflere takılmıştı. Basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna cevap vermeyen 34 yaşındaki oyuncu, ayrıldığı sevgilisi Erkan Şen hakkında ise "Biz Erkan ile artık arkadaşız" demişti.