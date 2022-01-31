Merve Boluğur bikinili fotoğrafını paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! "Benim tatmin olma isteğim bitti" diyen Merve yine yaptı yapacağını

Erkan Şen'le birlikteliği sadece iki ay süren Merve Boluğur, Bebeköy'de Emre Kaya ile objektiflere takılmıştı. Basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna cevap vermeyen 34 yaşındaki oyuncu, ayrıldığı sevgilisi Erkan Şen hakkında ise "Biz Erkan ile artık arkadaşız" demişti.