Hande Doğandemir bornozlu pozundan sonra pembe mayosunu çekti kendini plaja attı! Son hali herkesi şaşırttı

Hande Doğandemir, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Tatil yaptığı yerden bol bol paylaşım yapan güzel oyuncu bu kez kameralara yakalandı. Ünlü oyuncu, Muğla Akyaka'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Pembe mayosuyla plajda arz-ı endam eden Hande Doğandemir'in aldığı kilolar gözden kaçmadı. Kendi arkadaş grupları dışında plajda kimsenin olmaması üzerine oldukça rahat eden Doğandemir, yüksek sesle bağırıp gülerek, adeta tüm koyu inletti.

26.05.2021 11:30 - Son Güncelleme: 26.05.2021 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





