Hande Doğandemir bornozlu pozundan sonra pembe mayosunu çekti kendini plaja attı! Son hali herkesi şaşırttı
Hande Doğandemir, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Tatil yaptığı yerden bol bol paylaşım yapan güzel oyuncu bu kez kameralara yakalandı. Ünlü oyuncu, Muğla Akyaka'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Pembe mayosuyla plajda arz-ı endam eden Hande Doğandemir'in aldığı kilolar gözden kaçmadı. Kendi arkadaş grupları dışında plajda kimsenin olmaması üzerine oldukça rahat eden Doğandemir, yüksek sesle bağırıp gülerek, adeta tüm koyu inletti.
26.05.2021 11:30
- Son Güncelleme: 26.05.2021 11:30
Geçtiğimiz ay "Güle güle Covid" paylaşımı ile koronavirüse yakalanıp atlattığı ortaya çıkan oyuncu Hande Doğandemir, soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu, Muğla Akyaka'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.
Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinin dört bölümünde yer alan Hande Doğandemir, Akyaka'da sezonu açtı. 35 yaşındaki oyuncuya, meslektaşları da tatilde eşlik etti.
Doğandemir, aralarında ünlü oyuncular Sercan Badur (30) ve Seda Türkmen'in (35) olduğu kalabalık arkadaş grubuyla denize girerken görüntülendi.
Akyaka'daki bir plajda denize giren Hande Doğandemir, pembe mayosuyla dikkat çekti. Çığlıklar atarak suya giren oyuncular, keyifli bir gün geçirdi.
Kendi arkadaş grupları dışında plajda kimsenin olmaması üzerine oldukça rahat eden Doğandemir, yüksek sesle bağırıp gülerek, adeta tüm koyu inletti.