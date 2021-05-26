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Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi öpücüklere boğdu! Demet Özdemir bikinili haliyle şoke etti selülitler...

2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan etmekten çekinmeyen çift şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu açtı. Özdemir ve Koç, teknenin merdivenlerinden denize ineceği sırada aşka gelerek sarılıp, öpüşmeye başladı.

26.05.2021 09:59 - Son Güncelleme: 26.05.2021 09:59
Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi öpücüklere boğdu! Demet Özdemir bikinili haliyle şoke etti selülitler...

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri, tekne tatiline çıktı. Fethiye'de görüntülenen arkadaş grubunun renkli anları objektife böyle yansıdı.

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Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi öpücüklere boğdu! Demet Özdemir bikinili haliyle şoke etti selülitler...

Balıkesir Ayvalık'ta tatillerine başlayan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çifti, daha sonra soluğu Muğla Fethiye'de aldı.

Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi öpücüklere boğdu! Demet Özdemir bikinili haliyle şoke etti selülitler...

Grup önceki gün kiraladıkları gulet tekneyle Fethiye'nin koylarını gezip deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi öpücüklere boğdu! Demet Özdemir bikinili haliyle şoke etti selülitler...

Kiraladıkları guletle Fethiye'nin koylarını gezen arkadaş grubu, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi öpücüklere boğdu! Demet Özdemir bikinili haliyle şoke etti selülitler...

Demet Özdemir ve Bekiroğlu'nun selülitli hali ise dikkatlerden kaçmadı.