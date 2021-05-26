Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi öpücüklere boğdu! Demet Özdemir bikinili haliyle şoke etti selülitler...

2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan etmekten çekinmeyen çift şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu açtı. Özdemir ve Koç, teknenin merdivenlerinden denize ineceği sırada aşka gelerek sarılıp, öpüşmeye başladı.

26.05.2021 09:59 - Son Güncelleme: 26.05.2021 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





