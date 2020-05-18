Acun Ilıcalı Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu buldu! Sürprizi canlı yayında açıkladı
Survivor 2020'den sakatlığı nedeni ile elenen Ersin Korkut, köpeği Mess'in ölüm haberiyle yıkılmıştı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'un yarışmadan ayrılmasının ardından daha fazla üzülmemesi için bir sürpriz olduğunu duyurdu. İşte sosyal medyanın çok konuşulan ismi olan Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu bulan Acun Ilıcalı'nın sürprizi...
18.05.2020 13:45
- Son Güncelleme: 18.05.2020 14:03
Eleme sonrası konuşan Korkut, "Sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" dedi. Acun Ilıcalı ise köpeğine düşkünlüğüyle bilinen Korkut'a köpeğinin haftalarca önce öldüğünü ilk etapta söyleyemedi.
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