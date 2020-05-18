RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu buldu! Sürprizi canlı yayında açıkladı

Survivor 2020'den sakatlığı nedeni ile elenen Ersin Korkut, köpeği Mess'in ölüm haberiyle yıkılmıştı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'un yarışmadan ayrılmasının ardından daha fazla üzülmemesi için bir sürpriz olduğunu duyurdu. İşte sosyal medyanın çok konuşulan ismi olan Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu bulan Acun Ilıcalı'nın sürprizi...

18.05.2020 13:45 - Son Güncelleme: 18.05.2020 14:03
Acun Ilıcalı Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu buldu! Sürprizi canlı yayında açıkladı

Survivor 2020'ye veda eden Ersin Korkut, köpeği Mess'in ölüm haberiyle yıkılmıştı. Survivor 2020'de sakatlığı nedeniyle adaya veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut ani gidişiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu buldu! Sürprizi canlı yayında açıkladı

Eleme sonrası konuşan Korkut, "Sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" dedi. Acun Ilıcalı ise köpeğine düşkünlüğüyle bilinen Korkut'a köpeğinin haftalarca önce öldüğünü ilk etapta söyleyemedi.

Acun Ilıcalı Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu buldu! Sürprizi canlı yayında açıkladı

ACI HABERİ ERSİN KORKUT'UN KUZENİ YILMAZ ERDOĞAN VERDİ!

Acı haberi veremeyen Ilıcalı, Korkut'un kuzeni olan oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan yardım istemişti. Ersin Korkut Survivor'da yarışırken ölen köpeği Mess'in haberini ustası Yılmaz Erdoğan'dan aldı.

Acun Ilıcalı Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu buldu! Sürprizi canlı yayında açıkladı

Ersin Korkut aldığı acı haber sonrasında sonrasında sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmıştı.

Acun Ilıcalı Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu buldu! Sürprizi canlı yayında açıkladı

"BÖYLE SEVGİ GÖRMEK NE KADAR DEĞERLİ"

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Ersin Korkut, ilk şoku atlattıktan sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan Mess'le olan bir pozunu paylaşarak "Böyle bir sevgi görmek insanin acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..." dedi.

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