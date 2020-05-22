RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması: Patavatsızlık ettim!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda yılların oyuncusu olan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'na, uzun bir süredir hiçbir projede göremediğimiz oyuncu Hande Ataizi'den geçtiğimiz günlerde eleştirel bir yorum geldi. Ataizi, atıldığı bir YouTube programında, babalık heyecanı ile son günlerde adından sıkça bahsedilen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında, "Kenan İmirzalıoğlu'yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!" dedi. Sosyal medyadan tepki alan Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon Harvey ile Maçka Parkı'nda görüntülendi. Çocukların sokağa çıkma iznini değerlendiren Hande Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu hakkında söyledikleri için, 'Patavatsızlık ettim' dedi!

22.05.2020 09:29 - Son Güncelleme: 22.05.2020 09:48
Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması: Patavatsızlık ettim!

Uzun zamandır ekranlardan uzakta olan oyuncu Hande Ataizi, üç hafta önce Ertem Şener'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğendiğini dile getiren Ataizi'nin, Kenan İmirzalioğlu ile ilgili yorumu haftalar sonra sosyal medyada gündem oldu.

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Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması: Patavatsızlık ettim!

Çocukların sokağa çıkma iznini değerlendiren Hande Atasizi, oğluyla çimlerin üzerinde oynayarak, vakit geçirdi. 46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu hakkında yaptığı açıklama hakkında, "Kenan'ı seviyorum. Hiçbir kişisel çatışmam yok. O programda 'Kıvanç mı, Kenan mı?' sorusu sorulduğunda, ki nefret ediyorum o tip sorulardan, hep bir polemik oluyor. Kıvanç'ı beğendiğimi söyledim. Kenan'ın da daha belli karakterlerde oynadığını söyledim ama olay buraya geldi" ifadelerini kullandı.

Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması: Patavatsızlık ettim!

Ataizi, "Kötü bir niyetle söylemedim. İnsanlar karantinada, evlerinde otururken niye böyle negatif şeyler duysunlar? Biraz patavatsızlık ettim. Ben de oyuncu olduğum için nacizane fikrimi beyan ettim" dedi.

Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması: Patavatsızlık ettim!

Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz Ataizi, yayında şu sözleri söylemişti...

Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması: Patavatsızlık ettim!

"Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Organize İşler'de mükemmel oynamıştı. Ama Kenan İmirzalıoğlu'yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!"

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