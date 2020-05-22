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Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması: Patavatsızlık ettim!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda yılların oyuncusu olan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'na, uzun bir süredir hiçbir projede göremediğimiz oyuncu Hande Ataizi'den geçtiğimiz günlerde eleştirel bir yorum geldi. Ataizi, atıldığı bir YouTube programında, babalık heyecanı ile son günlerde adından sıkça bahsedilen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında, "Kenan İmirzalıoğlu'yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!" dedi. Sosyal medyadan tepki alan Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon Harvey ile Maçka Parkı'nda görüntülendi. Çocukların sokağa çıkma iznini değerlendiren Hande Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu hakkında söyledikleri için, 'Patavatsızlık ettim' dedi!

22.05.2020 09:29 - Son Güncelleme: 22.05.2020 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





