Ebru Şallı'nın oğlunun mezarı başında ilginç olay! Acılı anne Ebru Şallı'dan duygulandıran hareket

Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan'dan 2013 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evliliğinden Beren Tan ve Pars Tan adında iki çocukları daha dünyaya geldi. Geçtiğimiz ay lenfoma nedeniyle yaşamını yitiren 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın mezarlığına sık sık giden Ebru Şallı, her ziyaretinde dikkatini çeken köpek için harekete geçti.

