Ebru Şallı'nın oğlunun mezarı başında ilginç olay! Acılı anne Ebru Şallı'dan duygulandıran hareket
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği kansere 16 Nisan'da yenik düşmüştü. Oğlunun mezarlığını sık sık ziyarete giden eski mankenin dikkatini, Ponçik'in kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek çekti. Ebru Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi. Sadık dostu görenler, "Sanki Pars'a arkadaşlık yapıyor" yorumunda bulundu.
22.05.2020 10:32
- Son Güncelleme: 22.05.2020 10:47
Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan'dan 2013 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evliliğinden Beren Tan ve Pars Tan adında iki çocukları daha dünyaya geldi. Geçtiğimiz ay lenfoma nedeniyle yaşamını yitiren 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın mezarlığına sık sık giden Ebru Şallı, her ziyaretinde dikkatini çeken köpek için harekete geçti.
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