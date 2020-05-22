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Diriliş Ertuğrul'un Turgut'u Cengiz Çoşkun'un Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman ile görüntüleri şaşırttı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırığı Turgut karakteriyle Engin Altan Düzyatan'a eşlik eden Cengiz Coşkun şu sıralar sosyal medyanın gündeminde. Nedeni ise Kuruluş Osman'a dahil olup olmayacağı. Herkesin Kuruluş Osman'da görmek istediği Cengiz Coşkun cephesinden bir haber yok ancak fotoğraflarının altına yapılan yorumlar izleyicinin onu Kuruluş Osman'da görmek istediğinin bir kanıtı. Cengiz Coşkun hakkında araştırma yapanlar Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'la öyle bir fotoğraf gördü ki şaştı kaldı. İşte başta Cengiz Coşkun olmak üzere ünlülerin değişimleri.

22.05.2020 09:09 - Son Güncelleme: 22.05.2020 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





