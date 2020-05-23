RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Ataizi hızlı çark etti! Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmadığını söylemişti: Benim haddime!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda yılların oyuncusu olan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'na, uzun bir süredir hiçbir projede göremediğimiz oyuncu Hande Ataizi'den geçtiğimiz günlerde eleştirel bir yorum geldi. Ataizi, katıldığı bir YouTube programında, babalık heyecanı ile son günlerde adından sıkça bahsedilen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında, "Kenan İmirzalıoğlu'yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!" demişti. Ataizi hızlı çark etti. Önceki gün 'Patavatsızlık ettim' diyen Ataizi şimdi de 'Benim ne haddime' dedi. İşte detaylar.

23.05.2020 15:41 - Son Güncelleme: 23.05.2020 15:41
Hande Ataizi hızlı çark etti! Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmadığını söylemişti: Benim haddime!

Geçtiğimiz günlerde Hande Ataizi, Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğuna övgüler yağdırırken, "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum. Sokaktan bir adam al, daha iyi oynar" demişti.

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Hande Ataizi hızlı çark etti! Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmadığını söylemişti: Benim haddime!

Ünlü oyuncu, çok konuşulan sözlerinin ardından sessizliğini Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa"ya konuştu.

Hande Ataizi hızlı çark etti! Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmadığını söylemişti: Benim haddime!

"Kenan İmirzalıoğlu deyince, başarılı bulduklarıma haksızlık olmasın diye öyle bir benzetme yaptım. Kıvanç'ın oyunculuğu daha versiyonlu. Bir sürü dizide, filmde farklı rollerde izliyorsunuz. Vücut formuna kadar her şeyi o karaktere uyduruyor."

Hande Ataizi hızlı çark etti! Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmadığını söylemişti: Benim haddime!

"Kenan'a haksızlık olmasın. Bir sürü güzel projede rol aldı. Kıvanç'ı izlediğimde üzerinde çalışılmış roller görüyorum. Bu biraz insanın oyunculuğa verdiği değerle alakalı. Kenan'ı tenzih ediyorum. Her oyuncunun bir kapasitesi var."

Hande Ataizi hızlı çark etti! Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmadığını söylemişti: Benim haddime!

"Kenan İmirzalıoğlu'na 'kendini yenile' demek benim ne haddime! Dünya üzerinde benim de oynayamayacağım, zorlanacağım roller olabilir. Eğer kırdıysam affola. Kimseyi kırmak amacıyla söylemedim çünkü."

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