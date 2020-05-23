Haberler Galeri Magazin Hande Ataizi hızlı çark etti! Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmadığını söylemişti: Benim haddime!

Hande Ataizi hızlı çark etti! Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmadığını söylemişti: Benim haddime!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda yılların oyuncusu olan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'na, uzun bir süredir hiçbir projede göremediğimiz oyuncu Hande Ataizi'den geçtiğimiz günlerde eleştirel bir yorum geldi. Ataizi, katıldığı bir YouTube programında, babalık heyecanı ile son günlerde adından sıkça bahsedilen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında, "Kenan İmirzalıoğlu'yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!" demişti. Ataizi hızlı çark etti. Önceki gün 'Patavatsızlık ettim' diyen Ataizi şimdi de 'Benim ne haddime' dedi. İşte detaylar.

23.05.2020 15:41 - Son Güncelleme: 23.05.2020 15:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





