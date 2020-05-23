Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı: Sonum Bergen gibi olsun istemiyorum! Bu bu sözler eşi Ali Uğur Akbaş'a mı?
41 yaşındaki eski model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından paylaştığı video ile herkesi korkuttu. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlenen ekrandan elini eteğini çeken Yeliz Yeşilmen, sosyal medyada oldukça aktif bir isim. Her anını sosyal medyada paylaşan Yeliz Yeşilmen bu kez herkesi endişelendirdi. Hüngür hüngür ağladığı videoda 'Sonu gelmeyen acılarım var. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim.' dedi ve ekledi 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' Peki Yeliz Yeşilmen'e ne oldu? Bu sözleri eşi Ali Uğur Akbaş'a mı yoksa başka birisine mi? İşte detaylar.
"KONUŞURSAM AĞZINIZ AÇIK KALIR"
Bakın arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim, ben başıma her türlü kötü olay geldiğinde cazgırlık yapmam, ortalara kendimi atmam, susarım, sabrederim. En yakınlarım, yanımda çalışanlar, bütün ailem bilir; hatta nasıl bir sabır bu derler. Çok eski kadınları düşünün, her şeye rağmen sabredip susan kadınlardanım ama ağzımı bir açtım mı, terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır.
"AĞLAMAKTAN GÖZLERİM ŞİŞTİ"
Yeşilmen sözlerine şu şekilde devam etti, "Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu. Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim. Kimle ilgili olduğunu, neyle olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız." diye konuştu.
Anne ve babasının olaylardan habersiz olduğunu söyleyen Yeliz Yeşilmen daha sonraki paylaşımlarında ise şunları söyledi.
Yeliz Yeşilmen, iyi niyetinin fazla kullanıldığını, sonunun eşi tarafından yüzüne atılan kezzapla görme yetisini kaybeden ve öldürülen Bergen gibi olmasını istemediğini söyledi. Yeşilmen, "İyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakârlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" dedi.