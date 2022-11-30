Nesrin Cavadzade minisiyle ortalığı salladı Fatih Ürek yorumsuz bırakmadı! 'Bugün benim günümdü' diyen Nesrin'e bakın!
Nesrin Cavadzade minisiyle ortalığı salladı Fatih Ürek yorumsuz bırakmadı! 'Bugün benim günümdü' diyen Nesrin Cavadzade Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Gökhan Alkanla evliliği eşiğinden dönen Nesrin Cavadzade'yi görenler yorum yağmuruna tuttu, Fatih Ürek de o isimlerden biri.
30.11.2022 12:25 - Son Güncelleme: 30.11.2022 12:25
Nesrin Cavadzade minisiyle ortalığı salladı Fatih Ürek yorumsuz bırakmadı! 'Bugün benim günümdü' diyen Nesrin'e bakın görenler hayran kaldı.
Nesrin Cavadzade'nin annesini görenin nutku tutuldu! Gökhan Alkan ile yollarını ayıran Nesrin Cavadzade'nin adı Üç Kuruş dizinde birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodularına karışmış ve ikili sosyal medya hesaplarında jet hızında açıklamalar yaparak iddiaları yalanlamıştı.
Güzelilğiyle her daim adından söz ettirmeyi başaran Nesrin Cavadzade Instagram'dan peş peşe paylaştığı bu karelerle gündeme bomba gibi düştü.
Ardından Nesrin Cavadzade'nin yaşı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...