Nesrin Cavadzade minisiyle ortalığı salladı Fatih Ürek yorumsuz bırakmadı! ’Bugün benim günümdü’ diyen Nesrin’e bakın!

Nesrin Cavadzade'nin annesini görenin nutku tutuldu! Gökhan Alkan ile yollarını ayıran Nesrin Cavadzade'nin adı Üç Kuruş dizinde birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodularına karışmış ve ikili sosyal medya hesaplarında jet hızında açıklamalar yaparak iddiaları yalanlamıştı.