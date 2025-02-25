Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel “Beni 1 milyon TL susturamaz” deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

2014 yılında nikah masasına oturan ve 2022'de yollarını ayıran Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel arasında boşanma anlaşması olduğu ve bu anlaşmaya uyulmadığı takdirde 1 milyon TL tazminat ödeyeceği ortaya çıkmıştı.

Hamdi Alkan, konuyla ilgili şunları söylemişti: "Evet, böyle bir madde var. İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek"

Konuya dair bir açıklama da Selen Görgüzel'den geldi. Pembe Masa'ya konuk olan Görgüzel, "Beni değil 1 milyon, bilmem kaç milyon da susturamaz" dedi.

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Beni para susturmuyor ki. Konuşmam gereken bir şey olursa konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum.