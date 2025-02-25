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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel “Beni 1 milyon TL susturamaz” deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

2014 yılında nikah masasına oturan ve 2022'de yollarını ayıran Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel arasında boşanma anlaşması olduğu ve bu anlaşmaya uyulmadığı takdirde 1 milyon TL tazminat ödeyeceği ortaya çıkmıştı. Hamdi Alkan "Evet, böyle bir madde var" diyerek haberleri doğrulamıştı. Konuya dair bir açıklama da Selen Görgüzel'den geldi. Görgüzel, "Beni 1 milyon TL susturamaz" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:37
Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Beni 1 milyon TL susturamaz deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

2014 yılında nikah masasına oturan ve 2022'de yollarını ayıran Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel arasında boşanma anlaşması olduğu ve bu anlaşmaya uyulmadığı takdirde 1 milyon TL tazminat ödeyeceği ortaya çıkmıştı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Beni 1 milyon TL susturamaz deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

Hamdi Alkan, konuyla ilgili şunları söylemişti: "Evet, böyle bir madde var. İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek"

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Beni 1 milyon TL susturamaz deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

Konuya dair bir açıklama da Selen Görgüzel'den geldi. Pembe Masa'ya konuk olan Görgüzel, "Beni değil 1 milyon, bilmem kaç milyon da susturamaz" dedi.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Beni 1 milyon TL susturamaz deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Beni para susturmuyor ki. Konuşmam gereken bir şey olursa konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Beni 1 milyon TL susturamaz deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

Bitmiş, gitmiş şeylerin arkasından kimseyi övmek ya da eleştirmek için açıklama yapmam. Belli ki bir şeyler var ki bitti"

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Beni 1 milyon TL susturamaz deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

ŞİDDET İTİRAFI!

Geçen haftalarda Gel Konuşalım programına konuk olan Görgüzel, şiddet itirafıyla dikkat çekmişti.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Beni 1 milyon TL susturamaz deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

Görgüzel, geçmişte şiddet gördüğünü canlı yayında şu sözlerle anlatmıştı: "Son eşimden psikolojik şiddet gördüm. Şiddet gördüğümde gidemedim. Susuyor insanlar. Ben de öyle çok sustum.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Beni 1 milyon TL susturamaz deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

Erkek kardeşimle ağır bir şey yaşadım. Erkek kardeşimin şiddetine maruz kaldım ben. Adalete teslim etmem gerekiyordu, o boyutta bir şey yaşadım.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Beni 1 milyon TL susturamaz deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

İlk defa burada size açıklıyorum. Bunu çok paylaşma tercihinde değilim. Ben kıyamadım, siz kıyamamazlık etmeyin.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Beni 1 milyon TL susturamaz deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

Daha sonra çok daha ağır şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hiç bu konuya girmeyeceğim. Yasaklı madde durumu da yok.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel Beni 1 milyon TL susturamaz deyip açıkladı! Şiddet itirafı dikkat çekmişti

Dünyadaki en sevdiğim insandı kardeşim, şu an görüşmüyorum. Sorunlu bir ilişkimiz de yoktu. Kardeşimi affedemedim"