Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’den bomba açıklama! “Gece boşanmaya karar veriyoruz” dedi itirafıyla olay oldu
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den bomba açıklama! Yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Görgüzel, şimdi ise dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme geldi. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Görgüzel, özellikle "Hamdi'yle gece boşanmaya karar veriyoruz sonra sabaha kadar sarılıp uyuyoruz, galiba normal değiliz" sözleriyle magazin gündemine damga vurdu. İşte Selen Görgüzel'in o açıklamaları...
Kısa süre önce yeni şarkısı 'Bi' Dakka'yı sevenleriyle buluşturan Selen Görgüzel, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. İşte şarkısının çıkmasının ardından Posta'ya röportaj veren Selen Görgüzel'in açıklamalarından satır başları…
OYUNCULUĞUM HAMDİ'YLE OLAN EVLİLİĞİMİN GÖLGESİNDE KALDI
Sizi neden dizi ve filmlerde daha sık görmüyoruz?
Oyunculuk Hamdi'yle olan evliliğimin gölgesinde kaldı. Bana iş vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar duyuyorum benimle alakası olmayan bir Selen'i yorumluyor ama ben pes etmem etmeyeceğim çünkü ben oyuncuyum gerekirse sokağa bile tiyatro kurar bana gölge eden her şeyi kesip atarım.
HAYATLA TEK BAŞIMA SAVAŞINCA YAŞLANMAYA VAKTİM OLMADI
Bu kadar genç ve diri kalmayı nasıl başarıyorsunuz?
Genç görünmek mi? Zaten ben hâlâ çok gencim. (Gülüyor) 42 yaş nedir ki? Bu yaşta yeni anne olan kadınlar var. Bize öğretilen kalıplarda yaşamıyorum. Ayıp gibi kavramları kabul etmiyorum. Bir de mücadele insanı diri tutuyor. Hayatım boyunca yayılmak nedir bilmedim, Hayatla tek başıma maddi manevi savaşınca yaşlanmaya vaktim olmadı.