Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’den bomba açıklama! “Gece boşanmaya karar veriyoruz” dedi itirafıyla olay oldu

OYUNCULUĞUM HAMDİ'YLE OLAN EVLİLİĞİMİN GÖLGESİNDE KALDI

Sizi neden dizi ve filmlerde daha sık görmüyoruz?

Oyunculuk Hamdi'yle olan evliliğimin gölgesinde kaldı. Bana iş vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar duyuyorum benimle alakası olmayan bir Selen'i yorumluyor ama ben pes etmem etmeyeceğim çünkü ben oyuncuyum gerekirse sokağa bile tiyatro kurar bana gölge eden her şeyi kesip atarım.