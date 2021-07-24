Gizem Karaca mini taytı ile spor yaptığı anları paylaştı sosyal medya çalkalandı! Herkes onu konuştu ‘Gizem’den squat şov’
Gizem Karaca mini taytı ile spor yaptığı anları paylaştı sosyal medya çalkalandı! Aralarında Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici ve Alina Boz'un da bulunduğu arkadaş grubu ile tatile çıkan Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında tatil dönüşü spora başladığını duyurdu. İlk olarak ayna karşısında verdiği bir pozu 'Tatilde yediğimiz hurmalar adlı fotomuz' notuyla paylaştı. Karaca, daha sonra ise spor yaptığı anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. İşte gizem Karaca'nın o paylaşımları...
24.07.2021 18:45
- Son Güncelleme: 24.07.2021 18:48
Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, aralarında Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici ve Alina Boz'un da bulunduğu arkadaş grubu ile tatile çıkmıştı.
Öte yandan spor paylaşımıyla gündeme gelen Karaca'nın boyu ve kilosu merak konusu oldu. İşte 55 kilo olan Gizem Karaca başta olmak üzere ünlü isimlerin boyları...