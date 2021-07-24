Demet Özdemir kırmızı minisi ile şov yaptı bahçe pozu olay oldu! Paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu
Demet Özdemir kırmızı minisi ile şov yaptı bahçe pozu olay oldu! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Demet Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, kırmızı mini elbisesi ile bahçede verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir'in paylaşımı sosyal medyaya damga vururken takipçileri oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
24.07.2021 20:07
- Son Güncelleme: 24.07.2021 20:07
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.