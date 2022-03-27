Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi Selen Görgüzel öpüşme sahnesi hakkında ilk kez konuştu! Hamdi "çıldırdım" demişti, ayrılığın nedeni...
Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi Selen Görgüzel öpüşme sahnesi hakkında ilk kez konuştu! İddialara göre o sahne hakkında Hamdi "Haberim yok, çıldırdım" demişti... 2014 yılında dünyaevine giren Selen Görgüzel - Hamdi Alkan çifti 8 yıllık evliliğini sonlandırdı. İddialara göre Hamdi Alkan'ın mide ameliyatı sonrası ruh hali değişkenlik göstermeye başladı ve sinirli olduğu söylenen yönetmenin öpüşme sahnesiyle çıldırdığı iddia edildi. Hatta Hamdi Alkan o olaydan sonra hastanelik oldu. Boşanma sürecinde Selen Görgüzel geri dönmeye çalıştı ancak Alkan kabul etmedi. Hamdi Alkan'la evliliği biten Selen Görgüzel, boşanma sebebi ile ilgili konuştu, bakın neler söyledi.
Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi Selen Görgüzel öpüşme sahnesi hakkında ilk kez konuştu! Hamdi "çıldırdım" demişti, Selen ile Hamdi'nin boşanma nedeni o sahne mi?
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2013 yılında İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturmuştu. İnişli çıkışlı bir evlilik sürdüren çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırdı. İki ünlü isim anlaşmalı boşandı.
Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in evliliği 10 dakikada sonlandı. Hamdi Alkan'ın nafaka ödemediği eski eşi Selen Görgüzel'e bıraktığı 90 bin TL'lik otomobil gündem oldu. İddialara göre boşanmanın sebebi tiyatro sahnesinde yaşanan öpüşme izniydi. Selen Görgüzel ne kadar çok barışmak istese de Hamdi Alkan kabul etmedi. Alkan boşanma davasında sessizlik kararı da aldırdı.
İkilinin ayrılık kararı almasındaki sebebin ise Selen Görgüzel'in tiyatro oyununda İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmesi olduğu öne sürüldü.
Selen Görgüzel son röportajında konuyla ilgili açıklamasını daha sonra yapacağını söylerken; yönetmen Hamdi Alkan ise "Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti" ifadesini kullanmıştı. Ortaya atılan iddialar üzerine Görgüzel de suskunluğunu bozdu.