Alişan’ın eşi Buse Varol 3. bebeğine hamile mi? Boşanmanın kıyısından dönmüşlerdi sosyal medyada yorum yağdı

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, zor günler geçirdi. Kardeşinin çocuklarına bakan ve onlara babalık yapmaya başlayan Alişan'ın en büyük destekçisi ise eşi Buse Varol oldu. Ancak ikilinin bu aşkına nazar değdi ve Burak'ın doğum gününden sonra bazı sorunlar yaşanmaya başladı.