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Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel boşanıyor! Tası tarağı topladı evi ayırdı! 'Boşanmanın eşiğinden döndük' demişti

Yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla, açıklamalarıyla gündeme geliyordu sık sık. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Görgüzel, özellikle "Hamdi'yle gece boşanmaya karar veriyoruz sonra sabaha kadar sarılıp uyuyoruz, galiba normal değiliz" sözleriyle magazin gündemine damga vurmuştu. Alkan çiftin bu kez gerçekten kara haber geldi. İddialara göre Alkan çifti boşanıyor.

10.03.2022 15:17 - Son Güncelleme: 10.03.2022 15:17
Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel boşanıyor! Tası tarağı topladı evi ayırdı! ’Boşanmanın eşiğinden döndük’ demişti

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel sık sık boşanma haberleriyle gündeme geliyorlardı. Selen Görgüzel ile evli olan Hamdi Alkan zor günler geçiriyor.

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Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel boşanıyor! Tası tarağı topladı evi ayırdı! ’Boşanmanın eşiğinden döndük’ demişti

Uzun süredir annesi yoğun bakımda olan Alkan'ın evliliğinde de kriz mevcut. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel sorunlarını halledemeyince boşanma kararı aldı.

Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel boşanıyor! Tası tarağı topladı evi ayırdı! ’Boşanmanın eşiğinden döndük’ demişti

2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Selen Görgüzel Alkan'ın, eşiyle Zekeriyaköy'de yaşadığı evden ayrıldığı da öğrenildi.

Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel boşanıyor! Tası tarağı topladı evi ayırdı! ’Boşanmanın eşiğinden döndük’ demişti

ETİLER'DE EV TUTTU

Snob'un haberine göre; Selen Görgüzel, Etiler'de ev tuttu. Ünlü oyuncu 2-3 gün içerisinde yeni evine taşınacak.

Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel boşanıyor! Tası tarağı topladı evi ayırdı! ’Boşanmanın eşiğinden döndük’ demişti

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Hamdi Alkan, boşanma sorularına, "Memlekette daha önemli mevzular var" yanıtı vermişti.

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