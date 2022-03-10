Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel boşanıyor! Tası tarağı topladı evi ayırdı! 'Boşanmanın eşiğinden döndük' demişti
Yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla, açıklamalarıyla gündeme geliyordu sık sık. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Görgüzel, özellikle "Hamdi'yle gece boşanmaya karar veriyoruz sonra sabaha kadar sarılıp uyuyoruz, galiba normal değiliz" sözleriyle magazin gündemine damga vurmuştu. Alkan çiftin bu kez gerçekten kara haber geldi. İddialara göre Alkan çifti boşanıyor.
10.03.2022 15:17 - Son Güncelleme: 10.03.2022 15:17
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel sık sık boşanma haberleriyle gündeme geliyorlardı. Selen Görgüzel ile evli olan Hamdi Alkan zor günler geçiriyor.
2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Selen Görgüzel Alkan'ın, eşiyle Zekeriyaköy'de yaşadığı evden ayrıldığı da öğrenildi.
ETİLER'DE EV TUTTU
Snob'un haberine göre; Selen Görgüzel, Etiler'de ev tuttu. Ünlü oyuncu 2-3 gün içerisinde yeni evine taşınacak.