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Haberler Magazin Yeşilçam’ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ı görenler gözlerine inanamadı! Ablasının yolundan gitti estetikler...

Yeşilçam’ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ı görenler gözlerine inanamadı! Ablasının yolundan gitti estetikler...

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın iri gözlü Sultan'ı Türkan Şoray, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatlı Nigar, Fosforlu Cevriyem gibi Yeşilçam'ın birçok efsane filminde rol alan oyuncu, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyordu. Ancak bu kez Sultan değil kardeşi Nazan Şoray estetikleriyle gündemde. Nazan Şoray, adeta zamanı geriye sarmış gibi.

10.03.2022 16:43 - Son Güncelleme: 10.03.2022 16:43
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray’ı görenler gözlerine inanamadı! Ablasının yolundan gitti estetikler...

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray geçirdiği estetik operasyonlar sonrası çok konuşulmuştu.

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Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray’ı görenler gözlerine inanamadı! Ablasının yolundan gitti estetikler...

Son halini yayınlayan Şoray'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken usta oyuncu bir kez daha kendine hayran bırakmıştı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray’ı görenler gözlerine inanamadı! Ablasının yolundan gitti estetikler...

Sosyal medya kullanıcıları, "Yıllara meydan okuyor", "Hala çok güzel" yorumlarında bulunmuştu.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray’ı görenler gözlerine inanamadı! Ablasının yolundan gitti estetikler...

Sultan'ın ardından bu kez kardeşi Nazan Şoray da estetikten nasibini aldı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray’ı görenler gözlerine inanamadı! Ablasının yolundan gitti estetikler...

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, uzun bir aradan sonra ekranlarda boy gösterdi.

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