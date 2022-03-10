Yeşilçam’ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ı görenler gözlerine inanamadı! Ablasının yolundan gitti estetikler...
Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın iri gözlü Sultan'ı Türkan Şoray, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatlı Nigar, Fosforlu Cevriyem gibi Yeşilçam'ın birçok efsane filminde rol alan oyuncu, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyordu. Ancak bu kez Sultan değil kardeşi Nazan Şoray estetikleriyle gündemde. Nazan Şoray, adeta zamanı geriye sarmış gibi.
10.03.2022 16:43 - Son Güncelleme: 10.03.2022 16:43
Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, uzun bir aradan sonra ekranlarda boy gösterdi.