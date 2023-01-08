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Haberler Magazin EYT'li ünlüler bakın kimler... Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş, Binnur Kaya, Kenan İmirzalıoğlu ve daha birçok ünlü isme EYT vurdu

EYT'li ünlüler bakın kimler... Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş, Binnur Kaya, Kenan İmirzalıoğlu ve daha birçok ünlü isme EYT vurdu

EYT'li ünlüler bakın kimler... Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş, Binnur Kaya, Kenan İmirzalıoğlu ve daha birçok ünlü isme EYT vurdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle birlikte pek çok vatandaş 'emeklilik hakkı' kazandı. Müziği bıraktığına dair açıklamalarda sık sık gündeme gelen ve daha önce "yarı emekli" olduğunu söyleyen şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi. Peki, EYT'li ünlüler arasında kimler var? İşte detaylar...

08.01.2023 10:42 - Son Güncelleme: 08.01.2023 10:42
EYT’li ünlüler bakın kimler... Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş, Binnur Kaya, Kenan İmirzalıoğlu ve daha birçok ünlü isme EYT vurdu

EYT'li ünlüler bakın kimler... Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş, Binnur Kaya, Kenan İmirzalıoğlu ve daha birçok ünlü isme EYT vurdu.

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EYT’li ünlüler bakın kimler... Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş, Binnur Kaya, Kenan İmirzalıoğlu ve daha birçok ünlü isme EYT vurdu

EYT düzenlemesi ile 2 milyondan fazla kişi emekli olacak. EYT müjdesini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaş şartı olmayacağını belirtti. Taslağın bu ay kabul edilecek ilk yasalardan biri olması bekleniyor.

EYT’li ünlüler bakın kimler... Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş, Binnur Kaya, Kenan İmirzalıoğlu ve daha birçok ünlü isme EYT vurdu

Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası bazı ünlüler de EYT'li oldu.

EYT’li ünlüler bakın kimler... Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş, Binnur Kaya, Kenan İmirzalıoğlu ve daha birçok ünlü isme EYT vurdu

Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi.

EYT’li ünlüler bakın kimler... Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş, Binnur Kaya, Kenan İmirzalıoğlu ve daha birçok ünlü isme EYT vurdu

55 yaşındaki şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık" dedi.

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