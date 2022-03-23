Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının perde arkası ortaya çıktı meğer gerçek bambaşkaymış! 'Lüks otomobil' olay olmuştu...
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının perde arkası ortaya çıktı meğer gerçek bambaşkaymış! Önceki gün ortaya çıkan 'lüks otomobil' detayı olay olmuştu... 2014 yılında nikah masasına oturan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel resmen Hamdi Alkan'ın, boşandığı eşine 17 yıllık bir otomobil vermesi tartışmalara neden olurken, boşanmanın perde arkası ortaya çıktı.
23.03.2022 11:46 - Son Güncelleme: 23.03.2022 11:46
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2013 yılında İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturmuştu. İnişli çıkışlı bir evlilik sürdüren çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırdı. İki ünlü isim anlaşmalı boşandı.
'Anlaşmalı' olarak boşanan çiftin, bir mal protokolü imzaladığı belirtilmiş, birbirlerinden nafaka ve maddi-manevi tazminat talebinde bulunmadıkları söylenmişti. İddialara göre Hamdi Alkan, mal protokolü gereği eski eşine New York'taki dairesini ve bir adet "lüks" Otomobil vermişti.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Meğer çift, boşanma davası açmadan önce "mahsuplaşmış" zaten! Hürriyet'in haberine göre Hamdi Alkan, 8 yıllık eşine haberde bahsi geçilen ev ve arabanın dışında 1 milyon lira nakit para da vermiş.