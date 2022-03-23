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Ece Sükan sandalye üstünde mayolu poz verdi görenler bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: "Bir Eda Taşpınar bir sen"

Ece Sükan sandalye üstünde mayolu poz verdi görenler bir daha baktı. Ünlü isme yorum üstüne yorum yağdı, akıllara Eda Taşpınar'ın 'porno' sansürü geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan 45 yaşındaki Ece Sükan Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde. Boyu posu ile dikkatleri üzerine çeken Ece Sükan, çekim için giydiği mayosu ile verdiği pozla yorum yağmuruna tutuldu.

23.03.2022 13:04 - Son Güncelleme: 23.03.2022 13:06
Ece Sükan sandalye üstünde mayolu poz verdi görenler bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: Bir Eda Taşpınar bir sen

"BİR EDA TAŞPINAR BİR SEN"

Ece Sükan sandalye üstünde mayolu poz verdi görenler bir daha baktı. 45 yaşındaki Ece Sükan'ın Instagram paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı...

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Ece Sükan sandalye üstünde mayolu poz verdi görenler bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: Bir Eda Taşpınar bir sen

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Ece Sükan, mayolu haliyle objektif karşısına geçti.

Ece Sükan sandalye üstünde mayolu poz verdi görenler bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: Bir Eda Taşpınar bir sen

Ece Sükan'ın bu karesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu, akıllara ise Eda Taşpınar geldi.

Ece Sükan sandalye üstünde mayolu poz verdi görenler bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: Bir Eda Taşpınar bir sen

Geçtiğimiz günlerde cinsel organını fincanla kapattığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ve ardından Instagram tarafından pornografik bulunan fotoğrafın yayından kaldırılması ile gündeme gelmişti Eda Taşpınar...

Ece Sükan sandalye üstünde mayolu poz verdi görenler bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: Bir Eda Taşpınar bir sen

Ece Sükan'ın Instagram pozunu görenler, iddialı paylaşımlar yapan iki ismi birbirine benzetti. "Bir Eda Taşpınar bir sen" yorumları yapıldı.

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