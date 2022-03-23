Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in günaydın pozu ortalığı salladı! Bornozlu paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in günaydın pozu ortalığı salladı! Bir çocuk annesi Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla doğal güzelliğini konuşturdu... Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan Özçivit'i 2019'da kucağına almıştı. Anne olduktan sonra setlere ara veren oyuncu, başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu ile ekrana döndü. Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına geçen Fahriye Evcen'in Instagram pozunu görenler hayran kaldı.
23.03.2022 11:24 - Son Güncelleme: 23.03.2022 11:30
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in günaydın pozu ortalığı salladı! Bornozlu paylaşımıyla güzelliğini konuşturan Fahriye Evcen Instagram karesi ile sosyal medya gündeminde.
4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya gelenFahriye Evcen, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile nikah masasına oturdu.
Attığı her adım takip edilen Fahriye Evcen'in günaydın pozunu görenler hayran kaldı. Ünlü oyuncunun yaşı ise merak konusu oldu. İşte başta Fahriye Evcen'in yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...