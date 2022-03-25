Yalnız Kurt’un Altay’ı Hasan Denizyaran onu gözden uzak tutuyor ama kaçamadı! İşte Hasan Denizyaran’ın merak edilen annesi

26 Mayıs 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini de İzmir'de tamamladıktan sonra İstanbul'a oyunculuk eğitimi için geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünde eğitim aldı. 1.88 boyundaki oyuncu, üniversiteden sonra 1 yıl kadar modellik yaptı.