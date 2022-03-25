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Haberler Magazin Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran onu gözden uzak tutuyor ama kaçamadı! İşte Hasan Denizyaran'ın merak edilen annesi

Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran onu gözden uzak tutuyor ama kaçamadı! İşte Hasan Denizyaran'ın merak edilen annesi

Atv'nin yeni efsanesi Yalnız Kurt, ekran macerasına tüm hızıyla devam ediyor... Usta oyuncu kadrosu bir yana genç oyuncuları da kadrosunda bulunduran Yalnız Kurt'un başrolü Hasan Denizyaran, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. 1993 yılında dünyaya gelen Hasan Denizyaran hakkında araştırma yapanlar annesi ve babasını görünce şaştı kaldı. İşte başta Hasan Denizyaran olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.

25.03.2022 16:56 - Son Güncelleme: 25.03.2022 16:56
Yalnız Kurt’un Altay’ı Hasan Denizyaran onu gözden uzak tutuyor ama kaçamadı! İşte Hasan Denizyaran’ın merak edilen annesi

26 Mayıs 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini de İzmir'de tamamladıktan sonra İstanbul'a oyunculuk eğitimi için geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünde eğitim aldı. 1.88 boyundaki oyuncu, üniversiteden sonra 1 yıl kadar modellik yaptı.

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Yalnız Kurt’un Altay’ı Hasan Denizyaran onu gözden uzak tutuyor ama kaçamadı! İşte Hasan Denizyaran’ın merak edilen annesi

Çeşitli reklam filmleriyle ekranda boy göstermeye başlayan Hasan Denizyaran 2014 yılında Sungurlar dizisinde yer aldı. 2019 yılında Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in baş rolünde olduğu Afili Aşk dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır.

Yalnız Kurt’un Altay’ı Hasan Denizyaran onu gözden uzak tutuyor ama kaçamadı! İşte Hasan Denizyaran’ın merak edilen annesi

Şimdilerde Yalnız Kurt'un başrolünü üstlenen Hasan Denizyaran'ın annesi ve rahmetli babasıyla sosyal medya hesabındaki paylaşımları beğeni topladı. İşte başta Hasan Denizyaran olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Yalnız Kurt’un Altay’ı Hasan Denizyaran onu gözden uzak tutuyor ama kaçamadı! İşte Hasan Denizyaran’ın merak edilen annesi

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Yalnız Kurt’un Altay’ı Hasan Denizyaran onu gözden uzak tutuyor ama kaçamadı! İşte Hasan Denizyaran’ın merak edilen annesi
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