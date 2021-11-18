Çöl pozları olay olmuştu! Aleyna Tilki hız kesmedi süper mini şortuyla şov yaptı! Dur durak bilmeyen Aleyna yine çok konuşuldu
Çöl pozları olay olmuştu! 2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay İngiltere'ye yerleşme kararı almıştı. Bir süre Londra'da kalacağını ve müzik çalışmalarına devam edeceğini söyleyen genç şarkıcı, geçen günlerde ise kız kardeşi Ayça Tilki ve annesi Havva Öztel'le birlikte Dubai'ye tatile gitti. Dubai'den paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ve çölde verdiği pozlarla çok konuşulan şarkıcı, son yayınladığı fotoğrafla yine gündem oldu. Dubai paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Tilki, süper mini şortuyla verdiği pozu Instagram hebasında yayınladı. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyayı sallayan o pozu...
18.11.2021 20:56
- Son Güncelleme: 18.11.2021 20:56
Geçtiğimiz ay müzik çalışmaları için İngiltere'ye giden şarkıcı Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte soluğu Dubai'de aldı.
'Çok güzelsin' yorumlarının yapıldığı Aleyna Tilki'nin fit hali de dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcı, formda vücuduyla takipçilerinden tam not aldı.