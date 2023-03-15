39 yaşındaki Ceren Benderlioğlu spor salonunda bakın nasıl ter döktü! Hem hareketleri hem formda hali dikkat çekti! EDHO’nun Ömür’üydü...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle yıldızı parlayan Ceren Benderlioğlu, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, spor salonunda yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşına geçen Benderlioğlu'nun yaptığı hareketler ise çok konuşuldu. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...
15.03.2023 21:54 - Son Güncelleme: 15.03.2023 22:13
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür karakteri ile izleyici karşısına çıkan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceren Benderlioğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.