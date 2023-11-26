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Halit Ergenç’in partneri Tuba Büyüküstün ikizleri büyüttü! Eski eşi bakın kim çıktı! İlk kez duyan inanamadı! Meğer kızlarının babası...

2017 yılında İstanbul Kırmızısı adlı filminde ilk kez partner olan Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün'ün 6 yıl aradan sonra yeniden bir araya geleceği yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü. Halit Ergenç ile yeni bir projede kamera karşısına geçmeye hazırlanan Büyüküstün'ün hayatı da merak edilip araştırıldı. 2018 yılında anne olan Büyüküstün'ün kızlarının son halini görenler hayran kaldı. Öte yandan Büyüküstün'ün eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 10:55 Güncelleme 26 Kasım 2023, 10:55
Halit Ergenç’in partneri Tuba Büyüküstün ikizleri büyüttü! Eski eşi bakın kim çıktı! İlk kez duyan inanamadı! Meğer kızlarının babası... 1

Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün, 2017 yılında İstanbul Kırmızısı adlı filminde ilk kez partner oldu. Ünlü oyuncular, 6 yıl sonra başka bir projede başrol üstlenecekleri yönünde çıkan haberlerle hayranlarını heyecanlandırdı.

Halit Ergenç’in partneri Tuba Büyüküstün ikizleri büyüttü! Eski eşi bakın kim çıktı! İlk kez duyan inanamadı! Meğer kızlarının babası... 2

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'i bir araya getiren yapımın detayları merak edilirken ünlü isimlerin hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı.

Halit Ergenç’in partneri Tuba Büyüküstün ikizleri büyüttü! Eski eşi bakın kim çıktı! İlk kez duyan inanamadı! Meğer kızlarının babası... 3

2012 yılında anne olan Büyüküstün'ün kızlarının son halini görenler hayran kaldı. Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak için "Ne kadar büyümüşler", "Çok güzeller" yorumları yapıldı.

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