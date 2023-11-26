6,5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda pozlar! İbrahim Tatlıses’in gelini son halini paylaştı: Ne yakışmış maşallah...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, geçen aylarda ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu. Anne olmak için gün sayan Şefkatli, geçen günlerde de ikiz bebeklerine verecekleri isimleri açıklamıştı. Hamilelik sürecinde sık sık gündem olan Şefkatli, şimdi ise son haliyle çok konuşuldu. 6,5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte o pozlar...