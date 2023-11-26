Faik Öztürk’ün sarışın sevdası Safiye Soyman’ı sinirlendirdi! İtirafları peş peşe sıraladı: Seda Sayan kalkıyor bu yatıyor...

Son dönemlerde Seda Sayan ile olan dostluğu ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettiren Safiye Soyman, bu kez hayat arkadaşı Faik Öztürk ile gündeme geldi. Bir balıkçıda görüntülenen ikiliden Safiye Soyman, "Faik'in sarışın sevdası beni sinirlendiriyor" diyerek sitem etti. Faik Öztürk ise Seda Sayan ve Safiye Soyman'la ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. İşte detaylar...
Safiye Soyman, son dönemlerde Seda Sayan ile olan dostluğu ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Estetik ameliyatlarıyla bambaşka birine dönüşen Soyman, yakın dostu Seda Sayan'ın kendisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmasıyla da uzun süre gündemde yer aldı.
Instagram'da eşi ve oğlu haricinde herkesi takipten çıkan Seda Sayan "Sosyal medyacım yaptı" derken sanatçının bu hamlesi, yediğinin içtiğinin ayrı gitmediği Safiye Soyman'ı üzdü.