Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı! 51 yaşındaki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile evliliğinden pişman mı?
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile evliliği hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Şeyma Subaşı ile evliliğinden,Survivor final gecesi yaşananlara, merak edilen her soruya yanıt veren Acun Ilıcalı, kızının annesi Şeyma Subaşı ile evlendiği için pişman mı? İşte Acun Ilıcalı ve evlilikleri...
Acun Ilıcalı, Eylül 2017'de Fransa'nın Marsilya kentinde evlendiği Şeyma Subaşı ile Kasım 2018'de tel celsede boşanmıştı. Biten evliliği hakkındaki soruyu cevaplayan ünlü televizyoncu, 'Survivor' ve 'O Ses'in yanı sıra yeni projeleri hakkında da konuştu. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları...
'O SES TÜRKİYE' JÜRİSİ
"Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş olacak. Öbür ekip olduğu gibi devam edecek.Master Chef'te jüri seçiminde etkim olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Soner şefi görür görmez etkilendim. Dünya mutfağına hakim olması beni çok tatmin etti. Danilo da geçen senenin sürprizi oldu bize. Hayranım üçüne de. Benim için şeflerin en önemli özelliği bize verdiği katkı. Olayı yaşaması ve sahiplenmesi. Şu anda ulaştıkları rakamlar televizyon tarihinin gördüğü rakamlar değil."
SERDAR ORTAÇ İLE NE KONUŞTU?
"Serdar, 'O Ses Türkiye' jüriliği teklifi hakkında, '6 tane kız arkadaşım var beraber bir mekandayız gel bu işi de konuşuruz' dedi. Ben de onu reddettim. O da şöyle; Serdar'ın da o an aradığımda ortamı oydu, beni oraya çağırdı. Kırılmaca gücenmece yok. Biz Serdar ile hala sarmaş dolaşız."
KANALI SATILACAK MI?
"Doğru bir yatırım görürsek 'tamamını satalım gidelim' değil ama eğer benim hayallerimin devamı olacaksa olabilir. Şu anda Kuzey Avrupa'dan baskı altındayım. Masraflı bir kanal değiliz. Televizyon sahibi olmayı yeni öğrendik. Yapımcılığı geliştirdik, çok iyi bir noktaya geldik. Benim hayallerim başarılı bir televizyon sahibi olmaktı daha farklı hayallerim de var."