Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı! 51 yaşındaki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile evliliğinden pişman mı?

'O SES TÜRKİYE' JÜRİSİ

"Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş olacak. Öbür ekip olduğu gibi devam edecek.Master Chef'te jüri seçiminde etkim olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Soner şefi görür görmez etkilendim. Dünya mutfağına hakim olması beni çok tatmin etti. Danilo da geçen senenin sürprizi oldu bize. Hayranım üçüne de. Benim için şeflerin en önemli özelliği bize verdiği katkı. Olayı yaşaması ve sahiplenmesi. Şu anda ulaştıkları rakamlar televizyon tarihinin gördüğü rakamlar değil."