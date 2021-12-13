Gülben Ergen'in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben'in bacağı fena'ti'ye alındı
Gülben Ergen'in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben'in bacağı fena'ti'ye alındı. Şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam İstanbul'da verdiği konserinde hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi. Işıl ışıl elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen'in bacak kısmına photoshop yapılarak inceltildiği dikkat çekti. Photoshop kurbanı ünlüler kervanına katılan Gülben, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
13.12.2021 12:30
- Son Güncelleme: 13.12.2021 12:30
Gülben Ergen'in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben'in bacağı fena'ti'ye alındı.
Şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam İstanbul'da verdiği konserinde hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi. Elbisesiyle dikkat çeken Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı iki kıyafet tercih etti.