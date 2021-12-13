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Haberler Magazin Gülben Ergen'in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben'in bacağı fena'ti'ye alındı

Gülben Ergen'in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben'in bacağı fena'ti'ye alındı

Gülben Ergen'in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben'in bacağı fena'ti'ye alındı. Şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam İstanbul'da verdiği konserinde hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi. Işıl ışıl elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen'in bacak kısmına photoshop yapılarak inceltildiği dikkat çekti. Photoshop kurbanı ünlüler kervanına katılan Gülben, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

13.12.2021 12:30 - Son Güncelleme: 13.12.2021 12:30
Gülben Ergen’in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben’in bacağı fena’ti’ye alındı

Gülben Ergen'in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben'in bacağı fena'ti'ye alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülben Ergen’in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben’in bacağı fena’ti’ye alındı

Şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam İstanbul'da verdiği konserinde hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi. Elbisesiyle dikkat çeken Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı iki kıyafet tercih etti.

Gülben Ergen’in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben’in bacağı fena’ti’ye alındı

PHOTOSHOP DETAYI DİLLERE DÜŞTÜ

Şarkılarıyla konuklarına keyifli dakikalar yaşatan Ergen'in basına servis edilen fotoğraflarda photoshop detayı gözlerden kaçmadı.

Gülben Ergen’in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben’in bacağı fena’ti’ye alındı

BACAĞINI İNCELTTİ

Ergen, bir çok ünlünün yaptığı gibi photoshop kervanına katıldı. Sahneye yeşil derin bacak dekolteli elbisesiyle çıkan şarkıcının, bacak kısmına photoshop yapılarak inceltildiği dikkat çekti. Ergen, ayrıca yılbaşı gecesinde Ankara'da sahne alacak.

Gülben Ergen’in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben’in bacağı fena’ti’ye alındı

ONLAR PHOTOSHOP UĞRUNA HER ŞEYİ YAMULTANLAR

ALEYNA TİLKİ

Genç popçu, süper mini şortuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafa, kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

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