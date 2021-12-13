Gülben Ergen'in kasığına kadar yırtmaçlı sahne elbisesiyle verdiği poz dillere düştü! Photoshop kurbanı Gülben'in bacağı fena'ti'ye alındı.

BACAĞINI İNCELTTİ

Ergen, bir çok ünlünün yaptığı gibi photoshop kervanına katıldı. Sahneye yeşil derin bacak dekolteli elbisesiyle çıkan şarkıcının, bacak kısmına photoshop yapılarak inceltildiği dikkat çekti. Ergen, ayrıca yılbaşı gecesinde Ankara'da sahne alacak.