Haldun Demirhisar'la sevgili olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan bomba hamle! 'Aşk yok arkadaşız' demişti...
Haldun Demirhisar'la sevgili olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan bomba hamle! 2020 yılına kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile damga vuran Serenay Sarıkaya, yine kendisinden yaşça büyük bir isimle anılıyor. Son günlerin magazin gündeminden düşmeyen aşk iddiasında bomba gelişme yaşandı. Bergen filminde yer alamayacağını açıklayan Sarıkaya, soluğu yeniden Haldun Demirhisar'ın yanında aldı. Önceki gün işleri nedeniyle İstanbul'da görüntülenen Sarıkaya, "aşk yok arkadaşız" diyerek ilişkilerini yalanlamıştı... İşte 2021'e damga vuran yaz tatili kaçamakları...
28.05.2021 14:02
- Son Güncelleme: 28.05.2021 14:27
'AŞK YOK ARKADAŞIZ' DEMİŞTİ...
Haldun Demirhisar'la sevgili olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan bomba hamle!
2.5 senedir üzerinde çalıştığı, merhum şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan filmin kadrosundan ayrılan Serenay Sarıkaya, İstanbul'daki toplantısının ardından Haldun Demirhisar'ın yanına döndü.
Bir süredir adı Haldun Demirhisar'la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, iş için geldiği İstanbul'dan Göcek'e döndü.
Nisan başından beri iş insanı Haldun Demirhisar'la Göcek'te tatil yaptığı iddia edilen Sarıkaya, 2.5 yıldır üzerinde çalıştığı "Bergen" filminin kadrosundan ayrılmasıyla yeniden Demirhisar'ın yanına gitti.
Başka bir projenin çekim tarihlerinin çakışması nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Sarıkaya'nın büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.