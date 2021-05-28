Haldun Demirhisar'la sevgili olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan bomba hamle! 'Aşk yok arkadaşız' demişti...

Haldun Demirhisar'la sevgili olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan bomba hamle! 2020 yılına kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile damga vuran Serenay Sarıkaya, yine kendisinden yaşça büyük bir isimle anılıyor. Son günlerin magazin gündeminden düşmeyen aşk iddiasında bomba gelişme yaşandı. Bergen filminde yer alamayacağını açıklayan Sarıkaya, soluğu yeniden Haldun Demirhisar'ın yanında aldı. Önceki gün işleri nedeniyle İstanbul'da görüntülenen Sarıkaya, "aşk yok arkadaşız" diyerek ilişkilerini yalanlamıştı... İşte 2021'e damga vuran yaz tatili kaçamakları...

28.05.2021 14:02 - Son Güncelleme: 28.05.2021 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





