Songül Karlı asansörü mesken tuttu artık paylaşımlar buradan! Estetik ve dekolte kraliçesi Songül Karlı yine yaptı yapacağını

Dekolteli ve sutyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı'dan yine bir asansör pozu geldi. Kısa bir süre önce geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettiren ve Ajda Pekkan'a benzetilen Songül Karlı, asansör pozlarına bir yenisini daha ekledi. Attığı her adımla olay yaratan 46 yaşındaki şarkıcı bu pozuyla da sosyal medyayı sallamayı başardı.

28.05.2021 16:10 - Son Güncelleme: 28.05.2021 16:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





