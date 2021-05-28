Songül Karlı asansörü mesken tuttu artık paylaşımlar buradan! Estetik ve dekolte kraliçesi Songül Karlı yine yaptı yapacağını
Dekolteli ve sutyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı'dan yine bir asansör pozu geldi. Kısa bir süre önce geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettiren ve Ajda Pekkan'a benzetilen Songül Karlı, asansör pozlarına bir yenisini daha ekledi. Attığı her adımla olay yaratan 46 yaşındaki şarkıcı bu pozuyla da sosyal medyayı sallamayı başardı.
28.05.2021 16:10
- Son Güncelleme: 28.05.2021 16:10
Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozu ile adından söz ettiren Songül Karlı sık sık verdiği frikikler ile de gündem olmuştu.
47 yaşındaki Songül Karlı bu kez de asansör pozu ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.
"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'Ajda Pekkan sandım', 'Estetiği abarttın' yorumlarında bulundu.
İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın yeni pozları ve yıllar içindeki değişimi...