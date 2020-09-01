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Murat Dalkılıç Derya Çayırgan ile aşk mı yaşıyor? Hande Erçel ayrılığı sonrası gelen aşk iddiasına ilk yanıt...

Murat Dalkılıç'ın, üç yıl aşk yaşadığı sevgilisi Hande Erçel'i çabuk unuttuğu iddia edildi. İddiaya göre; genç şarkıcı gönlünü, milli voleybolcu Derya Çayırgan'a kaptırdı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk dedikodularının magazin gündeminde epey yer almasının ardından Murat Dalkılıç'ın adının aşk dedikodularına karışması, ikilinin hayranlarının kurduğu 'yeniden bir araya gelme' hayallerini suya düşürdü. Konuyla ilgili ilk açıklama Dalkılıç'tan geldi. Sosyal medyada flörtleştiği iddia edilen milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın boyu ve Murat Dalkılıç'ın boyu merak konusu oldu.

01.09.2020 12:24 - Son Güncelleme: 01.09.2020 13:14
Murat Dalkılıç boyu boyuna huyu huyuna bir sevgili buldu! Hande Erçel’i unutan Dalkılıç milli voleybolcuyla...

Hande Erçel - Kerem Bürsin derken, aşk pası Murat Dalkılıç'tan geldi. Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, Haziran sonunda üç yıllık ilişkilerini noktaladıklarını açıklayarak hayranlarını şaşırtmıştı. İki ay gibi kısa bir sürede Erçel'i unuttuğu iddia edilen Dalkılıç'ın gönlünü sarışın bir güzele kaptırdığı ortaya atıldı. İddiaya göre; 37 yaşındaki sanatçı, milli voleybolcu Derya Çayırgan'ı sosyal medyada takibe aldı.

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Murat Dalkılıç boyu boyuna huyu huyuna bir sevgili buldu! Hande Erçel’i unutan Dalkılıç milli voleybolcuyla...

Ayrıldığı sevgilisi Hande Erçel'i bir süredir magazin gündeminde, 'Kerem Bürsin ile aşk yaşıyor' iddiasıyla gören Murat Dalkılıç, Derya Çayırgan ile aşk mı yaşıyor? 32 yaşındaki güzel sporcu; daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka ve Çanakkale'de forma giymişti...

Murat Dalkılıç boyu boyuna huyu huyuna bir sevgili buldu! Hande Erçel’i unutan Dalkılıç milli voleybolcuyla...

İddiaya göre Dalkılıç, güzel sporcunun Instagram hesabındaki birçok fotoğrafına beğeni bıraktı. Çayırgan da Dalkılıç'ın aşk pasını karşılıksız bırakmadı.

Murat Dalkılıç boyu boyuna huyu huyuna bir sevgili buldu! Hande Erçel’i unutan Dalkılıç milli voleybolcuyla...

O da genç popçuyu Instagram'da takibe alıp paylaşımlarını beğenmeye başladı.

Murat Dalkılıç boyu boyuna huyu huyuna bir sevgili buldu! Hande Erçel’i unutan Dalkılıç milli voleybolcuyla...

Sosyal medyada flörtleştiği iddia edilen ikiliden Murat Dalkılıç, Instagram hesabı üzerinden iddiaları yalanladı.

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