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Murat Dalkılıç Derya Çayırgan ile aşk mı yaşıyor? Hande Erçel ayrılığı sonrası gelen aşk iddiasına ilk yanıt...

Murat Dalkılıç'ın, üç yıl aşk yaşadığı sevgilisi Hande Erçel'i çabuk unuttuğu iddia edildi. İddiaya göre; genç şarkıcı gönlünü, milli voleybolcu Derya Çayırgan'a kaptırdı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk dedikodularının magazin gündeminde epey yer almasının ardından Murat Dalkılıç'ın adının aşk dedikodularına karışması, ikilinin hayranlarının kurduğu 'yeniden bir araya gelme' hayallerini suya düşürdü. Konuyla ilgili ilk açıklama Dalkılıç'tan geldi. Sosyal medyada flörtleştiği iddia edilen milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın boyu ve Murat Dalkılıç'ın boyu merak konusu oldu.

01.09.2020 12:24 - Son Güncelleme: 01.09.2020 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





