Ünlülerin eski sevgilileri bakın kimmiş! 'Bunlar gerçekten ilk aşkları mı?' diyeceğiniz 60 ünlü isim: Çeyda Düvenci, Seda Sayan, Sibel Can, Özcan Deniz...

Türk magazin dünyası, her zaman büyüleyici ve renkli karakterleriyle dikkat çekmiştir. Ancak bu dünyada en çok ilgi gören konuların başında ünlülerin aşk hayatları gelir. Kameralar önünde yaşanan büyük aşklar, gözyaşları, skandallar ve gizli kaçamaklar magazin sayfalarının vazgeçilmez konuları arasında yer alır. Ünlülerin kariyerlerinin başlangıcında yaşadıkları ilk büyük aşk deneyimleri, her zaman hafızalarda özel bir yer tutar. Bu ilk aşklar, çoğu zaman magazin tarihine altın harflerle yazılmıştır. İşte ünlü isimlerin merak edilen ilk aşkları haberimizde...
Ünlü isimlerin aşk hayatları her zaman büyük ilgi ve merak uyandırmıştır. Özellikle kameralar karşısındaki ilk aşkları, magazin dünyasında yankı uyandıran olaylardan biri olmuştur. İşte geçmişte birbirlerine aşkla bağlanan, ancak şu anda başka ilişkilerde olan ünlü çiftlerin hikayeleri...
Çağla Şikel ve Bozok Gören: Unutulmaz İlk Aşk
Türk magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Çağla Şikel, bir dönem Bozok Gören ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi. Bu unutulmaz ilişki, Emel Müftüoğlu'nun bir klip çekiminde tanışmalarıyla başlamış ve ilk görüşte aşka dönüşmüştü.
Kenan Doğulu ve Billur Kalkavan: 90'ların Unutulmaz Aşkı
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, 1993 yılında çıkardığı "Yaparım Bilirsin" albümüyle büyük bir çıkış yapmıştı. Bu albümün ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Doğulu'nun, kameralar önündeki ilk büyük aşkı ise kendisinden 12 yaş büyük olan Billur Kalkavan ile yaşadığı ilişkiydi.