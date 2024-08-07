Ünlülerin eski sevgilileri bakın kimmiş! 'Bunlar gerçekten ilk aşkları mı?' diyeceğiniz 60 ünlü isim: Çeyda Düvenci, Seda Sayan, Sibel Can, Özcan Deniz...

Türk magazin dünyası, her zaman büyüleyici ve renkli karakterleriyle dikkat çekmiştir. Ancak bu dünyada en çok ilgi gören konuların başında ünlülerin aşk hayatları gelir. Kameralar önünde yaşanan büyük aşklar, gözyaşları, skandallar ve gizli kaçamaklar magazin sayfalarının vazgeçilmez konuları arasında yer alır. Ünlülerin kariyerlerinin başlangıcında yaşadıkları ilk büyük aşk deneyimleri, her zaman hafızalarda özel bir yer tutar. Bu ilk aşklar, çoğu zaman magazin tarihine altın harflerle yazılmıştır. İşte ünlü isimlerin merak edilen ilk aşkları haberimizde...